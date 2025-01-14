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Украинские беспилотники атаковали спиртзавод

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11:56 848

Вечером 14 января украинский беспилотник атаковал спиртзавод в поселке Новая Ляда Тамбовской области России, сообщают телеграм-каналы. По их данным, было слышно несколько взрывов в районе предприятия, а на самом заводе возник пожар. При этом, как отмечает Astra, целью беспилотника также мог быть военный полигон в Новой Ляде.

В правительстве региона подтвердили, что силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили над поселком беспилотник. Обломки подбитого дрона были обнаружены на улице Юбилейной. Они зацепились за ветви дерева. «В одном из домов есть незначительные разрушения. Пострадавших нет», — говорится в официальном сообщении.

В Новой Ляде находится один из крупнейших в России спиртзаводов — «Амбер Талвис». Он принадлежал владельцу водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya Юрию Шефлеру, который в 2002 году покинул Россию и переехал в Швейцарию. В июле 2024 года Тамбовский районный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и национализировал завод.

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