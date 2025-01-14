Принесенные ветром пожары: мифы и реальность

Самые разрушительные пожары в истории Лос-Анджелеса начались с ветра. Это звучит странно, но это так и есть. Потому что мы говорим не о ветре вообще, а о ветрах Санта-Аны. В Южной Калифорнии ветер Санта-Аны имеет чуть ли не мифический, легендарный статус; принято считать, что его горячий воздух доводит людей до исступления и провоцирует самоубийства. Калифорнийской писательнице Джоан Дидион принадлежит фраза: «Ветры показывают, насколько близко мы подошли к краю». Январские пожары показали, что пророчество Дидион устарело: все, что происходит с начала 2025 года в Лос-Анджелесе, говорит о том, что природа и человек перешли эту грань.

Ветер, который быстрее, чем калифорнийский поезд Но наши первые впечатления от ветров Санта-Аны не были настолько мрачными. Когда мы c женой жили в Сан-Диего, на самом юге Калифорнии, стали свидетелями нескольких порывов ветра Санта-Аны, которые вырывали с корнем и валили столетние эвкалипты в парке Бальбоа. Это были однократные события; показывая первобытную мощь ветров, они не предвещали никаких апокалиптических последствий. Потом мы переехали в Лос-Анджелес и в течение последующего года только слышали разговоры о ветрах Санта-Аны, но не испытывали от них никаких серьезных неудобств. После двух необычайно дождливых зим с «атмосферными реками», когда на побережье с океана за сутки проливается в 15 раз больше жидкости, чем имеется воды в Миссисипи, наступила сушь. С мая прошлого года в Лос-Анджелесе не было ни одного сколько-нибудь приличного дождя. Мы радовались хорошей солнечной погоде. 5 января появился прогноз о приближении ураганной силы ветров Санта-Аны. На следующий день муниципальные рабочие под нашими окнами принялись обрезать упиравшиеся в провода ветки яблони. Обрезали, тут же в специальном агрегате измельчили ветки и листья, убрали за собой и уехали. Ночью поднялся ветер. Это трудно описать словами. Ветер не дует с одинаковой силой с одного направления, он налетает с разных сторон порывами. Больше всего это напоминает отбойный молоток, который колотит по деревьям, заставляет дребезжать оконные стекла, поднимает в воздух пластиковые мусорные баки и несет с собой тучи пыли и песка. Ветра зарождаются в области высокого давления в центральных пустынях и несутся на запад, к океану между гор по ущельям и каньонам, которые работают как аэродинамическая труба. Скорость ветра может достигать 100 миль в час (160 км/час) — быстрее, чем предельно разрешенная скорость на скоростных автотрассах Калифорнии; быстрее, чем самые быстрые калифорнийские поезда (которые на самом деле довольно медленные).

Наутро заполыхало в Пасифик Палисейдс Из того обилия противоречивой, недостоверной и часто откровенно лживой информации, которая, начиная с 7 января, заполонила медиапространство, большая часть связана именно с этим западным пригородом Лос-Анджелеса. Второй по величине город Америки представляет собой агломерацию достаточно обособленных городов и поселений со своими мэрами, полицейскими и пожарными управлениями и прочими органами власти, а также, что главное, своим уровнем и образом жизни. Часто рядом с самыми богатыми районами находятся самые неблагополучные; Лос-Анджелес – что гигантская шахматная доска. На западе Лос-Анджелеса вдоль Тихоокеанского шоссе (PCH) тянутся три зажиточных пригорода: Санта-Моника, Пасифик Палисейдс и Малибу. Последние два получили известность как место жительства голливудских селебритиз. Именно это обстоятельство привлекло к пожарам Лос-Анджелеса во многом злорадное внимание соцсетей. Слышали, дом Пэрис Хилтон сгорел? Слышали, от дома Мела Гибсона остались одни головешки? Это правда, что Леонардо ди Каприо лишился дома в Малибу? Вот это — правда; актер продал его несколько лет назад. Находясь в непосредственной близости от пожаров, стараюсь не читать сплетни, но кое-что неизбежно попадается на глаза. «Горит центр Лос-Анджелеса!» — уверенно сообщал русскоязычный телеграм-канал. У американских городов, за вычетом столицы, не бывает «центра». Его условно заменяет даунтаун, т.е. деловой центр, который обычно ассоциируется с небоскребами. Так вот ни один из относительно немногочисленных небоскребов Лос-Анджелеса не пострадал.

Не пострадал — и не мог пострадать — один из символов города, стальной знак HOLLYWOOD, который в соцсетях объявили сгоревшим. Горели и горят города-спутники, находящиеся в предгорьях. Когда ветер с бешеной скоростью спускается с гор, достаточно одной искры, чтобы вырвавшееся на свободу пламя разнесло поверху на огромное расстояние. Горит трава, которая бурно выросла за два года дождливых зим и успела пожухнуть в засуху, горят деревья, горят деревянные дома. Большинство частных домов в Лос-Анджелесе – деревянные, они лучше приспособлены к постоянным землетрясениям, но при пожаре они вспыхивают как спички. А вся их начинка, от напольных покрытий до телевизоров, пластиковая. Это особо горючая и ядовитая смесь. Так устроены и самые дорогие, и самые бедные дома Лос-Анджелеса. Те из них, что оказались на пути огненного ветра, сгорали с одинаковой скоростью. Остаются только печные трубы, как в войну. В руках обгоревшая дверная ручка Известная русскоязычная тележурналистка, живущая в Европе, выразилась в том духе, что нет нужды особо переживать за погорельцев; это очень благополучные люди, дома их «тотально застрахованы» — захотят, построят новые. Все здесь – полуправда или просто глупость. Потому что больше всего пострадали районы, где жили люди среднего и низкого достатка: Алтадина и Пасадина, расположенные в предгорьях. На расстоянии действительно трудно разобраться в географии Лос-Анджелеса. Но никто не отменял здравого смысла. В первые дни пожаров было эвакуировано более 150 тысяч человек: это что же, все миллионеры и селебритиз? Страховка в Калифорнии – отдельная сложная история. Очень многие погорельцы как раз не имели никакой страховки, потому что страховые компании либо вовсе отказываются страховать дома в пожароопасных районах, либо задирают цены до космических высот. Я уже не говорю о том, что погибли люди, и их точное число мы узнаем нескоро, таков объем разрушений.

Сопереживать или не сопереживать – разумеется, дело каждого, особенно на фоне войн в Украине и в Израиле. Но у меня не идет из головы репортаж CBS News. Девочка-репортер стоит на обочине в Пасифик Палисейдс и держит в руках обгоревшую дверную ручку: все, что осталось от дома, где еще вчера жили люди, раздавался детский смех… Обыкновенные герои-пожарники Пожарные в Америке – едва ли не самая уважаемая профессия; они – гордость нации. Но именно на головы пожарных Калифорнии в эти дни обрушилась наибольшая критика. Их обвиняют в том, что они не были готовы к катастрофе и якобы не все сделали для ее предотвращения. Я не эксперт и не могу профессионально судить о том, насколько обоснованы претензии, но мне бы хотелось сказать несколько слов об этих героических ребятах. В Сан-Диего мы жили в нескольких шагах от пожарного музея и каждый день проходили мимо его раскрытых ворот, разглядывая роскошные пожарные машины минувших десятилетий. Здание, где находится музей, прежде было пожарным депо, слава которого прогремела на всю Америку, потому что здесь были сделаны важные изобретения. Например, те пожарные шланги, которыми сейчас пользуются пожарные всего мира, — их придумали именно здесь. При этом следует признать, что пожарные – не самые удобные соседи в калифорнийских городах. Днем и ночью они имеют обыкновение носиться, оглушая ревом своих сирен, и порой кажется, что делают они это скорее из озорства, чем по необходимости. С другой стороны, калифорнийские пожарные выполняют множество функций, которые не свойственны их коллегам в других странах. Они первыми приезжают на место ДТП и любых иных чрезвычайных происшествий, оказывая первую медицинскую помощь. У пожарных Сан-Диего имеется даже отдельное подразделение, выезжающее на разминирование.