Иран о военном союзе с Россией

Договор о всеобъемлющем партнерстве Москвы и Тегерана не подразумевает создание военного альянса между государствами, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.

«Соглашение включает в себя сотрудничество в области безопасности и обороны, но не преследует цели создания военного альянса», — сказал Аракчи. По его словам, особое внимание в договоре уделено экономике и торговле, а сам он направлен исключительно на улучшение взаимоотношений России и Ирана и не будет заключен с целью противостоять какой-либо третьей стороне.

До этого посол Ирана в России Казем Джалали сообщил, что договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном будет подписан во время визита иранского президента Масуда Пезешкиана в российскую столицу. Предполагается, что соглашение будет действовать в течение 20 лет.

Всего в документе содержится 47 статей, которые охватывают все сферы двустороннего сотрудничества. При составлении договора основное внимание уделялось «сбалансированности, принципам суверенитета и уважения территориальной целостности стран», подчеркнул Джалали. В то же время, по данным Middle East Eye, документ не подразумевает признание российскими Крыма и других аннексированных территорий Украины.