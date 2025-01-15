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Лига чемпионов снова в Баку

Отдел спорта
12:49 2237

22 января в Баку состоится еще один матч баскетбольной Лиги чемпионов. В третьей и заключительной встрече серии плей-офф сойдутся турецкая команда «Алиага Петкимспор» и израильский «Хапоэль Холон». Игра пройдет в Бакинском дворце спорта и начнется в 21:00.

7 января эти клубы уже играли в Баку. Турецкая команда победила со счетом 82:81. Матч состоялся в Азербайджане из-за отношений между Турцией и Израилем. Обычно «Алиага Петкимспор» проводит домашние матчи в Измире. 

Вторая встреча в серии, в которой номинальными хозяевами были израильтяне, прошла вчера в венгерском Сомбатхее. Тут уже «Хапоэль Холон» оказался сильнее - 65:62.

Таким образом, все решится 22 января в Баку.

Напомним, главой «Алиага Петкимспор» является генеральный директор SOCAR Türkiye Эльчин Ибадов, а Petkim - дочерняя компания SOCAR.

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