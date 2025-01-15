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Россияне заявили, что захватили Торецк

12:50 2166

Российские войска взяли под контроль Торецк в Донецкой области Украины, утверждает председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Хорошие новости пришли с фронта. Вся территория самого города Дзержинска (Торецка) находится уже под контролем российской армии, идет зачистка прилегающей к нему территории шахты», — рассказал Рогов РИА Новости.

Торецк (российское название Дзержинск) расположен в северо-западной части Донецкой области Украины.

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