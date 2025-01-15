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Армения вызвала российского посла из-за телепередачи

13:03 4019

Министерство иностранных дел Армении выразило протест в связи с заявлением, прозвучавшим в программе «Вести недели» на российском телеканале.

«В связи с выпуском 12 января 2025 года программы «Вести недели» на Всероссийском государственном телеканале Российской Федерации, в ходе которой были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, 15 января в МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Республике Армения С.П. Копыркин.

В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста», — говорится в сообщении ведомства.

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