Армения вызвала российского посла из-за телепередачи

Министерство иностранных дел Армении выразило протест в связи с заявлением, прозвучавшим в программе «Вести недели» на российском телеканале.

«В связи с выпуском 12 января 2025 года программы «Вести недели» на Всероссийском государственном телеканале Российской Федерации, в ходе которой были озвучены искусственно генерируемые нарративы, направленные против суверенитета и территориальной целостности Республики Армения, 15 января в МИД Армении был вызван посол Российской Федерации в Республике Армения С.П. Копыркин.

В ходе встречи послу была передана соответствующая нота протеста», — говорится в сообщении ведомства.