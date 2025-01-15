Не кнутом, так пряником

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На фоне обсуждения планов Армении вступить в Евросоюз российский бизнес начал осторожнее относиться к сотрудничеству с этой страной и по ряду направлений в 2024 году уже отмечалось сворачивание активности, заявил журналистам вице-премьер Алексей Оверчук.

"К сожалению, уже в прошлом году мы начали видеть, что под воздействием дискуссий о вступлении в ЕС российский бизнес стал осторожнее относиться к дальнейшему поддержанию и развитию экономических связей с Арменией. Мы видели, что по ряду направлений началось сворачивание деловой активности", - сказал он.

Оверчук повторил свое заявление о том, что недавнее решение правительства Армении направить в парламент законопроект о начале процесса по вступлению страны в Евросоюз является юридически обязывающим шагом и должно оцениваться как инициатива по выходу из Евразийского экономического союза.

"Они (армяне) говорят, что не планируют выходить из ЕАЭС. Но в чем особенность ситуации, которая сейчас есть? Разговоры о том, что Армения сближается с Европейским союзом, шли давно. Были дискуссии, но в четверг, 9 января 2025 года, правительство Армении, поддержав законопроект об объявлении запуска процесса вступления в ЕС, совершило юридически значимый шаг. В этом состоит особенность данной ситуации. Это было решение правительства Армении, и мы его рассматриваем как начало выхода Армении из ЕАЭС", - сказал Оверчук.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что, несмотря на запуск процесса рассмотрения вступления в ЕС, Армения не заинтересована в потере рынков стран ЕАЭС.

"Дальнейшие шаги за правительством Армении. Они или утверждают, что такого вопроса в повестке у правительства Армении нет, или что не хотят или не планируют выходить (из ЕАЭС), или что они будут оценивать, где им будет лучше. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - отметил вице-премьер.

"Инициаторы законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский союз" прекрасно понимают, что вступление в ЕС - вещь очень гипотетическая и, конечно, они не хотят терять те экономические выгоды и преимущества, которые имеют, являясь государством - членом ЕАЭС.

Пришла свежая статистика за 11 месяцев: товарооборот России и Армении - $11,6 млрд, с ЕАЭС - порядка $12 млрд. При этом торговля с ЕС в разы меньше и падает. Это то, о чем говорит экономика и реальность", - отметил Оверчук, добавив, что исходя из экономической и торговой статистики, Армения была основным бенефициаром членства в Евразийском союзе.

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