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Пашинян о «дружбе» Армении с соседями

13:23 2198

Армения стремится развивать отношения с Россией на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета, написал в соцсети премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Наши отношения с Российской Федерацией более практичны, чем когда-либо, и сосредоточены на конкретных вопросах без эмоциональной упаковки. Мы стремимся развивать эти отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества и суверенитета», - цитирует премьера Армении Интерфакс.

По словам Пашиняна, отношения Армении «с Исламской Республикой Иран как никогда содержательны. Эти отношения основаны на естественных интересах, что является самой надежной основой сотрудничества и гарантией стабильности отношений. Наши отношения с Грузией развиваются по пути стратегического партнерства, открывая новые перспективы и потенциал для развития».

«Республика Армения предложила конструктивные решения по всем вопросам в отношениях с Азербайджаном. Не предложения, а решения», - заявил премьер Армении.

По его словам, «сформирована зримая основа взаимопонимания с Турцией».

Как заявил премьер Армении, отношения с Евросоюзом «сейчас теснее, чем когда-либо, что также фиксируется в Брюсселе».

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