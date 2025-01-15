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Красный Крест посетил обвиняемых в военных преступлениях армян

новость дополнена
13:36 1551

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) в январе вновь посетили содержащихся под стражей в Азербайджане лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях.

Об этом сообщила руководитель отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илаха Гусейнова.

По ее словам, с задержанными были проведены индивидуальные встречи и созданы условия для связи с их семьями.

«В соответствии со своим мандатом МККК оценивает обращения и условия содержания этих лиц, а также создает условия для восстановления или продолжения контактов с их семьями. В рамках процедур МККК наблюдения и рекомендации относительно посещений передаются и обсуждаются только с задержавшей стороной», - говорится в заявлении МККК.

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