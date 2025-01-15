Ильхам Алиев выделил деньги религиозным общинам Азербайджана

Распоряжение подписано в целях поддержки деятельности существующих в Азербайджане религиозных конфессий, а также дальнейшего развития межрелигиозной солидарности, построения работы по религиозному просвещению в соответствии с современными требованиями и усиления деятельности в сфере пропаганды прогрессивных духовно-нравственных ценностей.

Согласно распоряжению, для оказания финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год Резервного фонда президента Азербайджанской Республики выделяются Управлению мусульман Кавказа 3,0 (три) миллиона манатов, религиозному образованию Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви - 350,0 (триста пятьдесят) тыс. манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку - 350,0 (триста пятьдесят) тыс. манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 350,0 (триста пятьдесят) тыс. манатов, Бакинской религиозной общине евреев-сефардов - 350,0 (триста пятьдесят) тыс. манатов, религиозному образованию Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике - 350,0 (триста пятьдесят) тыс. манатов и Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики - 350,0 (триста пятьдесят) тыс. манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин - 350,0 (триста пятьдесят) тыс. манатов.

Министерство финансов Азербайджанской Республики должно обеспечить финансирование в размере, указанном в настоящем распоряжении.