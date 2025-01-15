«У Турции есть силы решить этот вопрос»: Эрдоган вновь предупреждает курдских боевиков в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь призвал действующие в Сирии группировки, связанные с террористической Рабочей партией Курдистана, сложить оружие и объявить о роспуске.

Об этом Эрдоган заявил в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития.

«Если СНС не сложат оружие, им не удастся избежать грядущей участи, - сказал Эрдоган. - У нас есть силы и возможности решить этот вопрос. Все [внешние силы] должны убрать свои руки из региона, иначе мы вместе с нашими сирийскими братьями снесем головы ИГ и РПК-СНС».

«Силы, атакующие сирийскую территорию, особенно Израиль, должны немедленно прекратить свои агрессивные действия. В противном случае будут негативные последствия для всех», - сказал, в частности, турецкий лидер. По его словам, Турция «не может смотреть на соседнюю Сирию, с которой ее связывают многовековые братские узы и граница протяженностью 911 километров, с точки зрения Запада».

Он подчеркнул, что Турция выступает за решение всех проблем сирийских курдов, как и других этнических групп в Сирии. «Мы являемся гарантом безопасности курдов», - заявил политик.

Ранее президент Турции заявлял, что у РПК-СНС не осталось иного выбора, кроме как сложить оружие. По его словам, либо боевики «зароют оружие в землю, либо будут похоронены вместе с ним». Третьего пути не существует, предупреждал турецкий лидер.