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Кремль готовит ответ

14:11 2341

Ответ России на санкции США против ее нефтяного сектора должен минимизировать их последствия и отвечать интересам российских компаний, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы тщательно анализируем ситуацию. Конечно, здесь речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия этих незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны и наших компаний», - сказал Песков в среду журналистам в ответ на вопрос о том, как Москва будет отвечать на санкции США против российского нефтяного сектора. Его слова приводит Интерфакс.

У Пескова спросили, будет ли ответ аналогичным введенным санкциям. «Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны», - ответил представитель Кремля.

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