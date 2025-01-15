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Экс-соратник Пашиняна прогнозирует для Армении «очередную катастрофу»

14:25 1459

Экс-глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян прогнозирует «катастрофу» для страны из-за подписания с США хартии о стратегическом партнерстве.

Как сообщают армянские СМИ, Ванецян считает подписание документа «поспешным, проистекающим из интересов других и не учитывающим серьезные последствия». «Внешняя политика премьера Никола Пашиняна продолжает оставаться в сфере авантюризма, грозя навлечь на нашу Родину очередную катастрофу», — утверждает Ванецян.

Он предположил, что скоро Пашинян объявит о выходе из ОДКБ. Россия уже заявила, что Армения не может иметь в своей повестке вопрос членства в ЕС и оставаться членом ЕАЭС, заявил оппозиционер.

По словам Ванецяна, «любое государственное решение должно основываться на интересах Родины… В данном случае очевидна поспешность, проистекающая из интересов других. А это значит, что могут возникнуть серьезные последствия, от которых пострадаем мы все без исключения».

Армения и США 14 января подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Выступая на церемонии подписания документа, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что документ предоставляет основу для расширения двустороннего сотрудничества в сферах экономики, безопасности и обороны, демократии, правосудия и инклюзивности. Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил о «непоколебимой поддержке» со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Армении и анонсировал вступление Еревана в коалицию против ИГИЛ.

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