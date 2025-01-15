Курды и американцы провели учения в Сирии
14:39 1107
Военнослужащие США и подразделения так называемых «Сирийских демократических сил», основу которых составляют боевики YPG - сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана, провели совместные учения в провинции Хасаке на севере Сирии.
По данным Syrian Observatory for Human Rights, цель учений – улучшение координации сторон на случай «возникновения угроз в данном районе». Проводились боевые стрельбы, в том числе артиллерийские. К учениям привлекли вертолеты.
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