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Курды и американцы провели учения в Сирии

14:39 1107

Военнослужащие США и подразделения так называемых «Сирийских демократических сил», основу которых составляют боевики YPG - сирийского ответвления Рабочей партии Курдистана, провели совместные учения в провинции Хасаке на севере Сирии.

По данным Syrian Observatory for Human Rights, цель учений – улучшение координации сторон на случай «возникновения угроз в данном районе». Проводились боевые стрельбы, в том числе артиллерийские. К учениям привлекли вертолеты.

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