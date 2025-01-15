Зеленский в Варшаве
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Варшаву, пишут украинские СМИ.
Свой визит украинский президент начал с переговоров с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Затем Владимир Зеленский отправится в резиденцию Бельведерского дворца, чтобы встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой.
Также в программе визита запланированы общение со студентами Варшавской школы экономики и встреча с украинской общиной.
January 15, 2025
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