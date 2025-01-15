Халг Банк подвел итоги деятельности 2024 года

На конец отчетного периода активы банка составили 3,068 млрд манатов. Объем кредитного портфеля вырос до 1 937,36 млн манатов, объем депозитов без учета банков и других финансовых учреждений составил 1 905,36 млн манатов, а общий капитал Халг Банка составил 511 млн манатов. Рентабельность капитала (ROE) на отчетный период увеличилась за год с 10,55% до 13,44%, а рентабельность активов (ROA) возросла с 1,82% до 2,18%.

По итогам 2024 года чистая прибыль Халг Банка, одного из ведущих банков Азербайджана, выросла на 26,2%, достигнув 65,7 млн манатов. Следует отметить, что чистая прибыль по итогам 2023 года составляла 52,1 млн манатов.

За 2024 год процентные доходы банка увеличились на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 183,96 млн манатов, а непроцентные доходы увеличились на 41,5%, составив 42,8 млн манатов.

В 2024 году международное рейтинговое агентство Moody's Ratings, проанализировав результаты деятельности Халг Банка, повысило базовый уровень кредитоспособности банка (Baseline Credit Assessments) до b1. Кроме этого, был повышен долгосрочный депозитный рейтинг Банка в местной и иностранной валюте до уровня «Ва3», прогноз Банка по рейтингу был подтвержден как Стабильный.

В 2024 году Халг Банк, приверженный принципам устойчивого развития и социальной ответственности, присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (UN Global Compact).

В рамках осуществляемого Банком культурно-социального проекта «Халг Аманаты» в 2024 году был издан 24-ый выпуск проекта, посвященный азербайджанскому художнику Джахиду Джамалю.

Стоит отметить, что один из ведущих банков страны Халг Банк в 2024 году утвердил Стратегию развития на 2024-2026 гг. В течение трех лет Халг Банк будет нацелен на здоровый и устойчивый рост на рынке, внедряя высокие стандарты корпоративного управления, такие как клиентоориентированный, универсальный и технологичный банк. В качестве приоритетных направлений определены широкое внедрение цифровых технологий и оптимизация системы внутреннего контроля.

Халг Банк, отмечающий в этом году 20-летие своей деятельности, в настоящее время является одним из динамично развивающихся финансовых учреждений региона. Наряду с различными альтернативными каналами продаж, банк предлагает клиентам современные и доступные банковские услуги посредством сети обслуживания, состоящей из 30 филиалов по всей стране.

Информацию о продуктах и услугах Халг Банка можно получить в филиалах Банка, на официальном веб-сайте https://www.xalqbank.az//, по номеру 138 информационного центра, а также на страницах Банка в социальных сетях.