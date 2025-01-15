Кто хочет убить Трампа?

До инаугурации Дональда Трампа остаются считанные дни, и американская столица приобретает облик осажденного города. Помимо высоких барьеров вокруг Капитолия вдоль всего многокилометрового пути на Пенсильвания авеню, ведущем к цитадели американской демократии, установлены бетонные заграждения. Представители спецслужб, которые ежесуточно проводят пресс-конференции, говорят, что инаугурация является «привлекательной целью» для экстремистов всех мастей, хотя по понятным причинам о поступивших конкретных угрозах не сообщается. Но масштаб предстоящего события грандиозен — на вступлении в должность Трампа будут присутствовать 250 тысяч гостей по пригласительным билетам. Только одна проверка их потребует экстраординарных усилий. Но одновременно полиция и спецслужбы будут отслеживать звонки о подложенных бомбах, сообщения о подготовке возможных взрывов автомобилей в районе праздника и постов в социальных сетях о тех, кто планирует преодолеть барьеры и совершить наезд на толпу гостей.

Любая инаугурация — чудовищный стресс для тех, кто охраняет президентов: входящего и уходящего, а также весь политический бомонд Вашингтона. Для этого в столицу направляются агенты из других штатов, и 20 января их число составит 25 тысяч. Это больше, чем было четыре года назад, когда присягу принимал Джо Байден. Как признается Джон Коэн, эксперт по контртерроризму, который занимался безопасностью Байдена, «сейчас ситуация более опасная, чем в январе 2021 года, а угрозы стали более масштабными». В рядах внешних угроз фигурирует Иран, который не оставил желания отомстить за убийство своего генерала Касема Сулеймани, санкционированное Трампом во время его первого срока. Politico сообщает, что в Теlegram на этой неделе было размещено видео Корпуса стражей иранской революции с призывом к отмщению, под которым подписались 700 тысяч человек. Но в спецслужбах США говорят, что главную угрозу представляют все же не иранцы, а домашние террористы, которых здесь именуют «одинокими волками». Мотивация их может быть различной — от протестов против поддержанных Америкой действий Израиля в секторе Газа до ярости от победы на выборах предводителя трамповской MAGA (Make America Great Again). Наконец, свои преступления могут планировать психически больные люди. За месяц до инаугурации было отмечено два инцидента в зоне Капитолия. Один из злоумышленников пытался прорваться в здание Конгресса с мачете и ножами в руках. Другой поджег свой автомобиль в непосредственной близости от Капитолия.

Мир помнит, как 6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий, угрожая повесить тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и вице-президента Майка Пенса, под руководством которых проходила сертификация победы Байдена. В этом январе такая акция вряд ли возможна, сам транзит власти проходит спокойно — никто не обвиняет Дональда Трампа в том, что он «украл выборы». Но само брожение в обществе столь же значительно, как и четыре года назад. Катализатором недовольства стал доклад, опубликованный специальным прокурором Джеком Смитом. Ему, напомню, было поручено вести расследование причастности Трампа к атаке на Капитолий. И самый главный вывод, который огласил Смит в своем 137-страничном докладе, был следующий: если бы Трамп не победил на выборах, он был бы признан виновным и получил бы тюремный срок. Иными словами, Трампа спасли избиратели. И если бы не их голоса, то он сидел бы не в Белом, а в совсем другом доме. То, что события могли бы принять такой поворот, в Америке подозревали многие. Ждали и надеялись. Но убедительная победа Трампа предотвратила такой сценарий. Как объявил Смит, теперь для суда над Трампом нет никаких правовых условий. No way! В Америке нельзя судить президента, находящегося при исполнении своих функций.