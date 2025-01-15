Грузия бастует

Забастовка с требованием назначить новые парламентские выборы проходит в Тбилиси в среду, в числе бастующих экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, сообщают грузинские оппозиционные телеканалы.

Согласно информации телеканалов, в забастовке принимают участие до 500 предприятий. На площади Республики около 200 бастующих перекрыли автомобильное движение. Зурабишвили заявила журналистам, что забастовка — это мирное проявление протеста.

По улицам Тбилиси ходят небольшими колоннами люди с плакатами в руках и заявляют, что присоединяются к забастовке.

Издание Sova News пишет, что группа неизвестных напала на бастующих граждан в Тбилиси. Кроме того, по сообщениям очевидцев, агрессивно настроенные граждане бросали яйца из жилого дома в участников акции.

Накануне руководители крупных грузинских предприятий распространили заявления, что не препятствуют участию своих сотрудников в забастовке за пределами своих производств.

При этом, по данным некоторых СМИ, «всеобщая забастовка» в Тбилиси особо не ощущается, в обычном режиме работают предприятия, магазины, рестораны, рынки.