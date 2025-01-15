11 украинских населенных пунктов у России

Россияне захватили 11 населенных пунктов на Донбассе за последние 10 дней. Об этом свидетельствуют сводки онлайн-карты Deep State.

Захвачены Курахово, Янтарное, Лозовая, Ивановка, Петропавловка, Воздвиженка, Соленое, Зеленое, Новоивановка, Леонидово и Александрия.

Также временно было захвачено Шевченко, где находится крупнейшее украинское литиевое месторождение, однако на днях ВСУ сумели восстановить позиции в поселке, сообщает DS.

За минувшие же сутки армия РФ продвинулась в Часовом Яру - захватила район Новый, продвинулась в Октябрьском и центре города.