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Министр обороны Армении о новой эскалации в регионе

17:26 1533

Министр обороны Армении Сурен Папикян не видит никаких оснований для новой эскалации в регионе. Об этом он заявил на пресс-конференции.

«Я не вижу оснований для эскалации, поскольку по любой проблеме у Армении есть предложения и решения. Путем сбалансированной политики Армения должна обеспечивать безопасность и неприкосновенность своих границ», - сказал он.

Папикян отметил, что сотрудничество между Арменией и США в сфере обороны полностью находится в рамках недавно подписанного документа о стратегическом партнерстве между двумя странами. «Мы довольны этим сотрудничеством. Есть положительная динамика», - сказал Папикян.

Кроме того, министр добавил, что Армения и Россия не планируют проведения совместных военных учений в 2025 году. По его словам, «год только начался, не могу сказать, что учений не будет, но факт в том, что армяно-российские учения не запланированы».

При этом Папикян заявил, что Армения проводит обсуждения с различными международными партнерами о проведении совместных военных учений. «Надеюсь, что они состоятся», - сказал глава Минобороны, добавив, что Армения и Россия «продолжают оставаться стратегическими партнерами».

По его словам, между странами есть действующие договоры в сфере ВПК, «должны и будем иметь договоры по обслуживанию (военной техники)».

«Это вопросы, которых ни мы, ни российская сторона не избегает. И я знаю, что министерства финансов Армении и России достигли соглашения, в рамках которого выплаченная нами сумма (за приобретение военной техники, и которая не была поставлена в Армению) будет направлена в счет погашения межгосударственного долга. Затрудняюсь сказать, на каком этапе сейчас находится реализация этой договоренности», - сказал Папикян.

Кроме того, министр заявил, что в Ереване считают легитимным решение о заморозке отношений с ОДКБ. «Каждый день это доказывается, что пока наши партнеры в ОДКБ не поменяли своего отношения и позиции, наше отношение и позиция остаются легитимными и исходят из интересов Армении», - сказал он.

По словам Папикяна, Армения сама должна решать свои проблемы, «но также балансируя между решениями»: «Мы должны иметь внешнеполитическое содействие, международную легитимность, обороноспособную армию и демократическую страну».

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