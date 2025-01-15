USD 1.7000
EUR 1.7513
RUB 1.6667
Подписаться на уведомления
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро
Новость дня
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро

Лукашенко своим недоброжелателям: Не дождетесь...

17:24 685

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил «недоброжелателей», чтобы не ждали ухудшений его здоровья и не распространяли ненужные слухи.

«Одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент: «Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить». Да не дождетесь», - цитирует слова президента госагентство БелТА.

Должностным лицам, присутствовавшим на заседании по утверждению инвестиционной программы Беларуси на 2025 год, он предложил «работать».

«Если вы не хотите работать - скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать президенту», - добавил Лукашенко.

Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
18:41 227
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная
18:00 1293
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность главная тема
12:03 4341
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
18:12 931
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
17:37 635
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад о развитии ситуации
10:30 3402
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
17:46 1150
Украина о возможности переговоров с Путиным
Украина о возможности переговоров с Путиным
17:45 1108
Кто хочет убить Трампа?
Кто хочет убить Трампа? наша корреспонденция
15:25 3005
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы главная тема
03:33 12006
11 украинских населенных пунктов у России
11 украинских населенных пунктов у России
17:17 1537

ЭТО ВАЖНО

Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
18:41 227
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная
18:00 1293
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность главная тема
12:03 4341
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
18:12 931
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
17:37 635
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад о развитии ситуации
10:30 3402
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
17:46 1150
Украина о возможности переговоров с Путиным
Украина о возможности переговоров с Путиным
17:45 1108
Кто хочет убить Трампа?
Кто хочет убить Трампа? наша корреспонденция
15:25 3005
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы главная тема
03:33 12006
11 украинских населенных пунктов у России
11 украинских населенных пунктов у России
17:17 1537
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться