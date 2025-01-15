Лукашенко своим недоброжелателям: Не дождетесь...

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил «недоброжелателей», чтобы не ждали ухудшений его здоровья и не распространяли ненужные слухи.

«Одни беглые и прочие ждут, когда сдохнет президент: «Вот помрет, голос у него не тот, тяжело ему говорить». Да не дождетесь», - цитирует слова президента госагентство БелТА.

Должностным лицам, присутствовавшим на заседании по утверждению инвестиционной программы Беларуси на 2025 год, он предложил «работать».

«Если вы не хотите работать - скажите. Уже выросли среднего уровня молодые ребята, которые хотят работать, а не пытаются какие-то отписки забрасывать президенту», - добавил Лукашенко.