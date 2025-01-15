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«Примем самые решительные меры»: Австралия требует от России объяснений

17:37 1170

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз заявил, что власти предпримут «самые решительные действия», если Россия причинит вред австралийцу Оскару Дженкинсу, который воевал на стороне Украины и был взят в плен российскими военными.

Об этом сообщает Associated Press.

В декабре «военкор» Александр Сладков опубликовал видео, на котором российские военные разговаривают с пленным австралийцем и несколько раз бьют его. Мужчина представляется Оскаром Дженкинсом, 32-летним преподавателем биологии. Он говорит, что живет в Австралии и Украине.

15 января австралийский телеканал ABC сообщил, что Дженкинс мог быть убит. Журналисты ссылались на других иностранцев, воюющих за ВСУ. Официального подтверждения этой информации нет.

По словам премьер-министра, Австралия обратилась к России с просьбой прокомментировать появившиеся сообщения о гибели Дженкинса. Албаниз заявил, что сотрудники МИД и торговли Австралии пытаются «срочно выяснить» ситуацию, связанную с Дженкинсом. «Мы призываем Россию немедленно подтвердить статус Оскара Дженкинса. Мы крайне обеспокоены. Мы будем ждать появления фактов. Но если Оскару Дженкинсу был причинен вред, то это абсолютно возмутительно. И австралийское правительство примет самые решительные меры», - сказал он журналистам. О каких действиях идет речь, он не уточнил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление австралийской стороны, сказав, что ему неизвестно, «поднимался ли как-то в официальном порядке этот вопрос австралийцами». «Возможно, по дипломатическим каналам уже имели место какие-то действия, но до нас это не доходило. Может быть, есть смысл проверить это в нашем Министерстве иностранных дел», — сказал он.

В конце декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что власти Австралии обратились к России по поводу задержания российскими военными австралийца Оскара Дженкинса в «зоне СВО». По ее словам, информация о задержанном гражданине Австралии «проверяется».

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