Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов

В Центре инноваций Азербайджана стартовала программа Microsoft for Startups Founders Hub, реализованная в партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития (İRİA), компанией Microsoft и организацией Strategeast. В мероприятии приняли участие представители Microsoft, азербайджанские технологические компании, местные стартапы, резиденты Технопарка AİM и эксперты в области ИКТ.

Цель данной программы, впервые представленной в Азербайджане, — обеспечить стартапы, а также малые и средние ИКТ-компании ресурсами и инструментами, необходимыми для их успешного развития.

Приветственной речью мероприятие открыл советник председателя İRİA Салар Имамалиев, который рассказал об инициативах Агентства и подчеркнул значимость программы поддержки стартапов от Microsoft для развития местной экосистемы. В рамках сотрудничества с Microsoft İRİA планирует реализовать ряд инициатив, направленных на развитие компетенций стартап-команд, продвижение инноваций и создание условий для их быстрого роста в конкурентной среде. Среди этих инициатив — специализированные обучающие программы, совместные семинары и мероприятия.