Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
В Центре инноваций Азербайджана стартовала программа Microsoft for Startups Founders Hub, реализованная в партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития (İRİA), компанией Microsoft и организацией Strategeast. В мероприятии приняли участие представители Microsoft, азербайджанские технологические компании, местные стартапы, резиденты Технопарка AİM и эксперты в области ИКТ.
Цель данной программы, впервые представленной в Азербайджане, — обеспечить стартапы, а также малые и средние ИКТ-компании ресурсами и инструментами, необходимыми для их успешного развития.
Приветственной речью мероприятие открыл советник председателя İRİA Салар Имамалиев, который рассказал об инициативах Агентства и подчеркнул значимость программы поддержки стартапов от Microsoft для развития местной экосистемы. В рамках сотрудничества с Microsoft İRİA планирует реализовать ряд инициатив, направленных на развитие компетенций стартап-команд, продвижение инноваций и создание условий для их быстрого роста в конкурентной среде. Среди этих инициатив — специализированные обучающие программы, совместные семинары и мероприятия.
Далее советник компании Microsoft по развитию партнерских отношений в Центральной Европе и Центральной Азии Адриан Георг подробно рассказал о сути программы. Он отметил, что сотрудничество между Microsoft и Агентством инноваций и цифрового развития закладывает прочную основу для реализации трансформационного потенциала передовых технологий и устойчивого развития инноваций в Азербайджане в ближайшем будущем:
«Это мой первый визит в Баку, и я вижу, что Азербайджан целеустремленно работает над развитием технологических инноваций и обеспечением их устойчивости. Для меня большая честь иметь возможность активно способствовать этому процессу, и я уверен, что в следующем году мы вместе достигнем больших целей», — заключил Адриан Георг.
Также в рамках мероприятия состоялась подробная презентация программы Microsoft for Startups Founders Hub. Было отмечено, что программа направлена на поддержку основателей стартапов с точки зрения технологий, опыта и ресурсов. Программа открыта для стартапов, находящихся на стадии идеи, минимально жизнеспособного продукта или масштабирования. Отобранные стартапы получат доступ к платформе Azure, и смогут использовать ее инструменты, включая технологии искусственного интеллекта, для тестирования и реализации своих идей.