Украина о возможности переговоров с Путиным

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заверил, что Украина не отказывалась от принципа не вести переговоры лично с президентом России Владимиром Путиным.

Сибигу спросили, какова сейчас позиция Киева относительно прямых переговоров с главой Кремля – о чем может возникнуть вопрос в контексте намерений избранного президента США Дональда Трампа быстро закончить войну, и остается ли в силе решение СНБО о запрете прямых переговоров с Путиным.

«Да, это решение и сейчас действует», – ответил Сибига.

На уточняющий вопрос, насколько жесткая эта позиция Киева, он ответил: «По состоянию на сегодня это решение СНБО действует».

Сибига подчеркнул, что Украина не откажется от вступления в НАТО и не примет «заменители» членства, поскольку именно полноценное членство в Альянсе является единственной действенной гарантией безопасности. Министр заверил, что позиция Киева по поводу стремления вступить в НАТО является твердой, курс на вступление в НАТО давно закреплен в Конституции и за членство в Альянсе выступает убедительное большинство украинского общества.

«Единственной действенной гарантией для Украины является членство в НАТО. Более того, членство Украины является гарантией безопасности самого НАТО. Кроме того, полноправное членство Украины для НАТО, извините за цинизм, также есть самым дешевым вариантом обеспечения европейской безопасности», – отметил он, отвечая на вопросы об альтернативных гарантиях, которые Украине могут предлагать во время переговоров о мирном соглашении.

«Мы уже проходили «альтернативные варианты». Мы видели, как провалился Будапештский меморандум. Создание любых «серых зон» приводит только к дальнейшим обострениям», – подчеркнул Сибига.

Он добавил, что другие инструменты, в том числе двусторонние соглашения о безопасности с партнерами, являются составной частью подготовки Украины к членству в НАТО и инструментом ее усиления, но не могут заменить членство.

30 сентября 2022 года на заседании Ставки Верховного главнокомандующего Совет национальной безопасности и обороны Украины решил зафиксировать невозможность проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. 4 октября Владимир Зеленский ввел в действие это решение.