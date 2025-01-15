Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится

Азербайджанская компания по газоснабжению (AGSC), представляющая консорциум «Шах-Дениз», сообщила в среду, что незапланированные ремонтные работы на газовой платформе «Шах-Дениз Альфа» продлятся до 19 января. Об этом информирует Reuters.

По прогнозам AGSC, приостановка сократит поставки газа в Европу на 8,5 миллиона кубометров в день, говорится на сайте компании.

Ранее BP Azerbaijan приостановила добычу и экспорт с платформы «Шах-Дениз Альфа» из-за технической неполадки.

По данным компании, на долю «Альфы» приходится около 40% добычи на «Шах-Дениз», остальная добыча осуществляется на платформе «Браво», которая продолжает работать и экспортировать газ.