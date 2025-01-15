Первый африканский наемник убит в Курске

В боях за село Новоивановка Суджанского района Курской области погиб воевавший в составе войск РФ гражданин Центральноафриканской республики (ЦАР) 32-летний Деррик Нгамана. Об этом пишет издание «Система», которое совместно с RFE/RL изучило извещение о смерти наемника, и ряд других источников.

Нгамана, приписанный к штурмовой роте 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, погиб 15 ноября 2024 года, говорится в извещении о его смерти. Подразделение понесло серьезные потери в боях за Курскую область.

Источник, связанный с командованием бригады морпехов, подтвердил изданию факт гибели наемника, добавив, что в Курской области может воевать «предостаточно» выходцев из африканских стран. Однако точное их число собеседник не знает.

«Система» пишет, что Нгамана — первый гражданин ЦАР, личность которого удалось идентифицировать среди погибших на Курщине. Ранее он проходил службу в Центральноафриканских вооруженных силах (FACA) в звании капрала. Издание обратило внимание на фотографию, сделанную в городе Бангасу в 2018 году, где Нгамана участвует в совместном с миротворцами ООН патрулировании.

В 2023 году Нгамана просил друга семьи и дипломата ЦАР в Москве Форчуна Уангапоу помочь с поступлением в российский университет, но тогда он не располагал средствами для поездки в Россию. Об этом сообщил сам Уангапоу в Facebook. Роль дипломата в вербовке Деррика Нгаманы на войну неизвестна, он не ответил на запрос журналистов.

Нгамана говорил своего младшему брату, что участие в войне против Украины даст ему шанс «поднять своих детей» и «обеспечить им лучшее будущее». Контракт с российской армией наемник заключил в сентябре 2024 года, выяснили журналисты.

Летом 2024 года европейские чиновники сообщили Bloomberg, что власти РФ вербуют на войну в Украине иностранных студентов, в том числе из стран Африки. По их словам, были рекрутированы «тысячи» студентов и мигрантов из третьих стран. Российский режим угрожал студентам непродлением виз, если они не согласятся подписать контракт с Минобороны. То же относилось к африканцам — обладателям рабочих виз. Как утверждают источники издания, в результате молодые иностранцы вынуждены были выбирать между отъездом из России и формально добровольным вступлением в ВС РФ.