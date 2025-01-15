Армения – новый форпост США на Кавказе

Как сообщил 14 января глава МИД Армении Арарат Мирзоян, подписывая в Вашингтоне в присутствии госсекретаря Блинкена «Хартию о стратегическом партнерстве между США и Арменией», в ближайшее время его страна намерена присоединиться к возглавляемой Соединенными Штатами международной военной коалиции против ИГИЛ. В свою очередь, Энтони Блинкен, покидающий через несколько дней пост госсекретаря США, выразил поддержку решению Армении. «Сегодня я рад объявить, что Армения намерена присоединиться к международной коалиции по борьбе с ИГИЛ, объединив усилия с 87 другими государствами для обеспечения большей стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами», - подчеркнул Блинкен.

Прежде, чем мы разберемся, что именно стоит за присоединением Армении к этой коалиции, уместно напомнить историю ее создания, а также выяснить, насколько ощутимо на данный момент влияние этой террористической организации. По инициативе Вашингтона коалиция была сформирована в 2014 году в момент, когда боевики ИГИЛ мечтавшие создать на Ближнем Востоке «глобальный халифат», контролировали значительную часть территории Ирака и Сирии. Однако воздушные и наземные операции сил коалиции против джихадистов в сочетании с военной поддержкой правительства Ирака и курдов в Сирии привели к ликвидации лидеров ИГИЛИ и постепенному ослаблению этой террористической организации. В настоящее время ИГИЛ сохраняет присутствие лишь в небольших анклавах на границе Сирии и Ирака, а также действует через связанные с ним радикальные исламистские группировки в Африке и на Ближнем Востоке.

Следует признать, что, хотя организация значительно ослабла и утратила былое влияние, полностью она все еще не ликвидирована. А потому антиигиловская коалиция продолжает функционировать. Мало того, на фоне последних событий в Сирии, входящие в коалицию США, Франция и Великобритания нанесли демонстративные авиаудары по позициям группировки. Хотя, как утверждают военные аналитики, в условиях изменившейся политической и геополитической ситуации эти действия, скорее, были направлены на демонстрацию присутствия Запада на Ближнем Востоке. США оправдывают свое военное присутствие в Сирии, включая поддержку курдов из так называемых «Сирийских демократических сил», необходимостью продолжать борьбу с ИГИЛ. При этом ни у кого нет сомнений, что, под предлогом борьбы с джихадистами, Соединенные Штаты реализуют свои геополитические планы в данном регионе, включая создание курдской автономии на севере Сирии. Согласно официальному сайту Госдепартамента США, в коалицию против ИГИЛ входят 67 стран из Африки, Америки, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Ближнего Востока. Из стран Европы в антиигиловскую коалицию входят Албания, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Италия, Косово, Латвия, Литва, Люксембург, Молдова, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Турция, Украина и Великобритания. Отметим, что Анкара присоединилась к коалиции в 2015 году после серии террористических атак, совершенных ИГИЛ на территории Турции. И вот теперь к этому списку присоединяется Армения. Очевидно, что в контексте реальной борьбы с ИГИЛ вступление Армении в международную антитеррористическую коалицию – шаг чисто символический.

Зато с геополитической точки зрения он дает Еревану право заявлять о своем участии в одном союзе с Соединенными Штатами. Другими словами, Вашингтон использует борьбу с ИГИЛ, как предлог, позволяющий превратить Армению в форпост США на Южном Кавказе. Не говоря уже о том, что вступление Армении в эту коалицию формально обосновывает возможность Еревана получать от США прямую военную помощь. Напомним, что с момента создания этой коалиции правительство США ежегодно выделяют на борьбу с ИГИЛ солидные бюджетные средства. На ранних этапах формирования коалиции они исчислялись миллиардами долларов, часть из которых шла на вооружение и техническую поддержку правительственных сил Ирака и «Сирийских демократических сил». И хотя по мере ослабления ИГИЛ американский бюджет на борьбу с этой группировкой сокращался, он все еще исчисляется сотнями миллионов долларов. В частности, в 2024 году Конгресс США выделил на борьбу с ИГИЛ 398 миллионов долларов, часть которых пошла на военную поддержку «Сирийских демократических сил». Отметим, что в армянских политических кругах участие Еревана в антиигиловской коалиции рассматривают, как очередной шаг на пути поэтапного дистанцирования от России.