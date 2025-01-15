Байрактар подтвердил атаку на «Турецкий поток»

Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар сообщил, что газопровод «Турецкий поток» подвергся атаке, однако инцидент не отразился на его работе и газопровод продолжает функционировать в штатном режиме. Об этом сообщает издание Turkey Today.

«После атаки подача газа не прерывалась. Газопровод продолжает работать с прежней мощностью», — заявил Байрактар. При этом он не уточнил, кого власти Турции считают ответственными за произошедшее.

Как ранее сообщало Миобороны России, 11 января была предпринята попытка атаковать беспилотниками компрессорную станцию «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает работу «Турецкого потока», снабжающего газом южную Европу. Российская сторона возложила ответственность за атаку на ВСУ. Минобороны РФ утверждало, что все дроны были сбиты, однако обломки одного из них «незначительно повредили» здание и оборудование станции. При этом все последствия якобы были оперативно устранены.