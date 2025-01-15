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Azercell поддерживает женщин в области агробизнеса

18:08 169

Общественное объединение «Альтернативные коммуникации и исследования» - победитель конкурса социальных проектов Azercell - реализует программу FarmHer, направленную на развитие знаний и навыков женщин, работающих в сельском хозяйстве.

Победители конкурса социальных проектов Azercell, направленного на укрепление роли женщин в обществе, приступили к реализации своих проектов. Проект FarmHer, ставший одним из призеров конкурса, приступил к реализации учебной программы, целью которой является развитие предпринимательских навыков женщин, работающих в сельскохозяйственной сфере, а также повышение их экономической независимости и уровня благосостояния.

В рамках программы женщины, проживающие в регионах, ознакомятся с базовыми знаниями по ведению бизнеса и современными тенденциями в аграрной сфере, что в конечном итоге поможет стимуляции их активности в этом секторе. Участницы проходят обучение по таким направлениям, как разработка предпринимательских стратегий, выход на рынки, финансовый менеджмент, внедрение инноваций и использование новых технологий.

Следует отметить, что на сегодняшний день в Шемахе были организованы ряд тренингов и интерактивных сессий для 25 женщин. Участникам программы также были предоставлены профессиональные наставники.

Следует отметить, что проект FarmHer, реализуемый общественным объединением «Альтернативные коммуникации и исследования», является одним из четырех победителей конкурса социальных проектов Azercell в рамках программы поддержки женщин.

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