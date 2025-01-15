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Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану

18:12 951

Тбилисский апелляционный суд 15 января не удовлетворил жалобу учредителя сайта Azel TV Афгана Садыгова, протестовавшего против его экстрадиции в Азербайджан.

Как сообщила его супруга, Севиндж Садыгова, эта последняя судебная инстанция Грузии, принимающая решение по этому делу.

В свою очередь, адвокат Мариам Квелашвили сообщила агентству Turan, что защита продолжит правовые шаги для предотвращения экстрадиции Афгана Садыгова.

Грузинские власти отказали Садыгову в предоставлении политического убежища. 28 ноября Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции в Азербайджан Афгана Садыгова.

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