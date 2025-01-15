Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
Тбилисский апелляционный суд 15 января не удовлетворил жалобу учредителя сайта Azel TV Афгана Садыгова, протестовавшего против его экстрадиции в Азербайджан.
Как сообщила его супруга, Севиндж Садыгова, эта последняя судебная инстанция Грузии, принимающая решение по этому делу.
В свою очередь, адвокат Мариам Квелашвили сообщила агентству Turan, что защита продолжит правовые шаги для предотвращения экстрадиции Афгана Садыгова.
Грузинские власти отказали Садыгову в предоставлении политического убежища. 28 ноября Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции в Азербайджан Афгана Садыгова.