Kapital Bank объявил финансовые результаты за 2024 год

Kapital Bank, первый банк Азеробайджана, опубликовал финансовый отчет за 2024 год. Согласно отчету, совокупные активы банка по состоянию на 1 января 2025 года составили 11 миллиардов манатов, а объем кредитов, выданных клиентам, достиг 5,2 миллиарда манатов.

На 1 января 2025 года объем депозитов клиентов в банке составил 9 миллиардов манатов. Совокупный капитал после удержаний составил 977 миллионов манатов, а стоимость обыкновенных и привилегированных акций — 265 миллионов манатов.

Для получения более подробной информации: https://kbl.az/drhp

Стоит отметить, что Kapital Bank имеет кредитные рейтинги от международных агентств Moody’s и Standard & Poor’s, которые входят в число самых высоких рейтингов банковского сектора Азербайджана.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 118 филиалах и 53 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.