Украина не признает новую власть в Грузии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отвечая на вопрос, кого официальный Киев считает президентом Грузии, выразил поддержку грузинскому народу и заявил, что украинская сторона "признает государства, а не лидеров".

Об этом министр сказал в беседе с "ЕП".

Таким образом, шеф украинской дипломатии отказался называть бывшего футболиста Михеила Кавелашвили грузинским лидером. Министр напомнил об осуждении Украиной заморозки евроинтеграции и многочисленных нарушений на парламентских выборах в Грузии и добавил, что Киев поддерживает позицию ЕС в этом вопросе. О нарушениях избирательного процесса четко сказано в отчете ОБСЕ, там также дана рекомендация провести новые выборы.