USD 1.7000
EUR 1.7513
RUB 1.6667
Подписаться на уведомления
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро
Новость дня
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро

Украина не признает новую власть в Грузии

18:20 382

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, отвечая на вопрос, кого официальный Киев считает президентом Грузии, выразил поддержку грузинскому народу и заявил, что украинская сторона "признает государства, а не лидеров". 

Об этом министр сказал в беседе с "ЕП".

Таким образом, шеф украинской дипломатии отказался называть бывшего футболиста Михеила Кавелашвили грузинским лидером. Министр напомнил об осуждении Украиной заморозки евроинтеграции и многочисленных нарушений на парламентских выборах в Грузии и добавил, что Киев поддерживает позицию ЕС в этом вопросе. О нарушениях избирательного процесса четко сказано в отчете ОБСЕ, там также дана рекомендация провести новые выборы.

Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
18:41 253
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная
18:00 1326
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность главная тема
12:03 4348
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
18:12 957
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
17:37 641
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад о развитии ситуации
10:30 3403
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
17:46 1167
Украина о возможности переговоров с Путиным
Украина о возможности переговоров с Путиным
17:45 1120
Кто хочет убить Трампа?
Кто хочет убить Трампа? наша корреспонденция
15:25 3014
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы главная тема
03:33 12010
11 украинских населенных пунктов у России
11 украинских населенных пунктов у России
17:17 1546

ЭТО ВАЖНО

Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
18:41 253
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная
18:00 1326
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность главная тема
12:03 4348
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
18:12 957
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
17:37 641
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад о развитии ситуации
10:30 3403
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
17:46 1167
Украина о возможности переговоров с Путиным
Украина о возможности переговоров с Путиным
17:45 1120
Кто хочет убить Трампа?
Кто хочет убить Трампа? наша корреспонденция
15:25 3014
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы главная тема
03:33 12010
11 украинских населенных пунктов у России
11 украинских населенных пунктов у России
17:17 1546
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться