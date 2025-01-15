Япончика убили по приказу Махно

Процесс проходил в отсутствие подсудимого, поскольку он находится в международном розыске.

Симония, которого в СМИ называют вором в законе Махно, признан виновным по статье об убийстве организованной группой из корыстных побуждений или по найму (п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года.

Мотивом убийства, как установил Следственный комитет РФ (СКР), было "обещанное неустановленными лицами возвращение Симонии статуса вора в законе".

Ранее к длительным срокам лишения свободы по делу об убийстве Иванькова были приговорены несколько человек, в том числе исполнители преступления. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск.