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Япончика убили по приказу Махно

18:25 748

Московский городской суд заочно назначил 21,5 года колонии строгого режима Илье Симонии - организатору убийства известного вора в законе Вячеслава Иванькова (Япончик), сообщает Интерфакс.

Симония, которого в СМИ называют вором в законе Махно, признан виновным по статье об убийстве организованной группой из корыстных побуждений или по найму (п.п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Процесс проходил в отсутствие подсудимого, поскольку он находится в международном розыске.

Япончик, он же Иваньков

Иваньков был тяжело ранен 28 июля 2009 года у ресторана на Хорошевском шоссе и скончался от полученных ранений 9 октября того же года.

Мотивом убийства, как установил Следственный комитет РФ (СКР), было "обещанное неустановленными лицами возвращение Симонии статуса вора в законе".

Ранее к длительным срокам лишения свободы по делу об убийстве Иванькова были приговорены несколько человек, в том числе исполнители преступления. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск.

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