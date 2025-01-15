Россия сбивает гражданские самолеты. Сенсационное заявление лидера Польши

По данным Туска, РФ планировала воздушный террор против Польши и других стран. В детали польский премьер не вдавался, но отметил, что Москва ведет войну против всего Запада.

"Я не буду вдаваться в подробности, но могу подтвердить (...), что РФ планирует акты воздушного террора... против авиалиний по всему миру… Эти акты саботажа — версии войны, которую Россия объявила всему миру, а не только Украине", — сказал глава польского правительства.

По его словам, российская агрессия требует объединенных усилий Запада. Агрессор должен получить совместный отпор.

На пресс-конференции Туск заверил, что Европа верит в победу Украины в этой войне. Партнеры и союзники намерены и дальше помогать Киеву в отражении неспровоцированной российской агрессии. И Польша по-прежнему намерена занимать ведущую роль в этом.