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Россия сбивает гражданские самолеты. Сенсационное заявление лидера Польши

18:29 849

«Россия хочет нанести вред мировым авиалиниям», утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск. Такое заявление он сделал сегодня, 15 января, в Киеве, передает Dialog.UA.

По данным Туска, РФ планировала воздушный террор против Польши и других стран. В детали польский премьер не вдавался, но отметил, что Москва ведет войну против всего Запада.

Сенсационное заявление Туска

"Я не буду вдаваться в подробности, но могу подтвердить (...), что РФ планирует акты воздушного террора... против авиалиний по всему миру… Эти акты саботажа — версии войны, которую Россия объявила всему миру, а не только Украине", — сказал глава польского правительства.

По его словам, российская агрессия требует объединенных усилий Запада. Агрессор должен получить совместный отпор.

На пресс-конференции Туск заверил, что Европа верит в победу Украины в этой войне. Партнеры и союзники намерены и дальше помогать Киеву в отражении неспровоцированной российской агрессии. И Польша по-прежнему намерена занимать ведущую роль в этом.

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