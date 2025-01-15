Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
18:41 267
Хартия о стратегическом сотрудничестве, подписанная с США, создает основу для углубления взаимодействия с Пентагоном.
Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.
"Подписание этой хартии станет основой для более глубокого и институционального взаимодействия с США. И мы собираемся эту возможность использовать", - отметил он.
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