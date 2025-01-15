USD 1.7000
EUR 1.7513
RUB 1.6667
Подписаться на уведомления
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро
Новость дня
Евросуд обязал Азербайджан выплатить жильцам Зимнего парка 1 миллион 700 тысяч евро

Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США

18:41 267

Хартия о стратегическом сотрудничестве, подписанная с США, создает основу для углубления взаимодействия с Пентагоном.

Об этом на пресс-конференции в Ереване заявил министр обороны Армении Сурен Папикян.

"Подписание этой хартии станет основой для более глубокого и институционального взаимодействия с США. И мы собираемся эту возможность использовать", - отметил он.

Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
18:41 268
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная
18:00 1336
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность главная тема
12:03 4350
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
18:12 970
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
17:37 645
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад о развитии ситуации
10:30 3406
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
17:46 1176
Украина о возможности переговоров с Путиным
Украина о возможности переговоров с Путиным
17:45 1127
Кто хочет убить Трампа?
Кто хочет убить Трампа? наша корреспонденция
15:25 3021
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы главная тема
03:33 12012
11 украинских населенных пунктов у России
11 украинских населенных пунктов у России
17:17 1549

ЭТО ВАЖНО

Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
Армения готовится к глубокому военному сотрудничеству с США
18:41 268
Армения – новый форпост США на Кавказе
Армения – новый форпост США на Кавказе подноготная
18:00 1336
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность
Принесенные ветром пожары: мифы и реальность главная тема
12:03 4350
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
Грузия выдает оппозиционера Садыгова Азербайджану
18:12 970
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
Microsoft впервые представил в Азербайджане программу поддержки стартапов
17:37 645
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад
Двуликий Иран: одним лицом к России, другим – на Запад о развитии ситуации
10:30 3406
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
Ремонт платформы «Шах-Дениз» продлится
17:46 1176
Украина о возможности переговоров с Путиным
Украина о возможности переговоров с Путиным
17:45 1127
Кто хочет убить Трампа?
Кто хочет убить Трампа? наша корреспонденция
15:25 3021
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы
Сбитие самолета AZAL: фиксировались глушение GPS-сигналов и ложные сигналы главная тема
03:33 12012
11 украинских населенных пунктов у России
11 украинских населенных пунктов у России
17:17 1549
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться