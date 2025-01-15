Россияне сами отказываются от КамАЗа

Китайский производитель грузовых автомобилей Sitrak опередил российский КамАЗ по числу проданных грузовых автомобилей на рынке России в 2024 году.

Об этом сообщает «Автостат».

По информации, в прошлом году почти 1/5 часть (19%) российского рынка пришлась на Sitrak (продано 19,4 тыс. машин), за ней следует КамАЗ (17,3 тыс., 16,91%), а далее в "турнирной таблице" идут одни китайские компании - Shacman (15. 700 авто), FAW (11.600) и Dongfeng (8 300).

В 2024 году у КамАЗа на 33,1% упала продажа, чем воспользовалась китайская компания Dongfeng.