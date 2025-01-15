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В Москве депутат мастурбировал на глазах у детей

18:57 3391

В Москве арестовали дагестанского депутата, мастурбировавшего на глазах у детей.

Нагатинский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата из Дагестана Шамиля Хазбулатова, которому инкриминируют растление малолетних детей, следует из картотеки судебной инстанции.

Шамиль Хазбулатов

В новогодние праздники в подъезде жилого дома он занимался самоудовлетворением на глазах двух детей 11 и 12 лет. По заявлению жильцов депутат задержан по обвинению в развратных и насильственных действиях сексуального характера.

Суд взял Хазбулатова под стражу.

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