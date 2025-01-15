В Москве депутат мастурбировал на глазах у детей
В Москве арестовали дагестанского депутата, мастурбировавшего на глазах у детей.
Нагатинский районный суд Москвы арестовал муниципального депутата из Дагестана Шамиля Хазбулатова, которому инкриминируют растление малолетних детей, следует из картотеки судебной инстанции.
В новогодние праздники в подъезде жилого дома он занимался самоудовлетворением на глазах двух детей 11 и 12 лет. По заявлению жильцов депутат задержан по обвинению в развратных и насильственных действиях сексуального характера.
Суд взял Хазбулатова под стражу.