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Эрдоган встречает главу МИД Сирии

19:01 919

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял нового министра иностранных дел Сирии Асада Хасана Шейбани в президентском дворце.

Как сообщает haqqin.az, на встрече участвовал министр иностранных дел Хакан Фидан.

Отметим, что 37-летний министр иностранных дел Сирии Шейбани получил образование в Стамбульском университете Сабахеддин Заим. Сообщается, что в настоящее время Шейбани продолжает образование в докторантуре того же университета.

Шейбани на переговорах с Эрдоганом
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