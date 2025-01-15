Азербайджан готовится к военным учениям с Турцией

Азербайджанские военнослужащие готовятся к совместным с турецкой армией военным учениям в городе Карс. Как сообщает haqqin.az, учения пройдут в рамках военного соглашения, заключенного двумя государствами.

Накануне на мосту "Умид" состоялась церемония смены государственных флагов. По случаю отправки личного состава и военной техники из Нахчыванской Автономной Республики, которые будут задействованы в учениях, выступил азербайджанский генерал-майор Ханан Сеидов, рассказавший о важности совместных военных учений.

Как сообщает Министерство обороны Азербайджана, согласно плану учений, предусмотрено выполнение различных учебно-боевых задач в населенных пунктах, в местности со сложным рельефом, в снежных и морозных условиях.