У Лукашенко нет денег на военные расходы

Лишних денег для финансирования Вооруженных сил Беларуси нет, заявил президент республики Александр Лукашенко в среду во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год.

"Хочу предупредить людей в погонах: лишних денег не будет. Там, где можем обойтись, должны обойтись", - сказал Лукашенко, которого цитирует президентская пресс-служба.

Сообщается, что во время мероприятия глава государства "критически высказался по поводу планов по строительству некоторых объектов, не относящихся к первоочередным или наиболее востребованным, в том числе для нужд силовых структур... например, это касалось возведения плацев и спортплощадок для военнослужащих".