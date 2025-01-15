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Российские силовики столкнулись с хозяйственниками: выдворять мигрантов или нет?

Александр Ким комментирует для haqqin.az
Записал: Ага Гасымлы, собкор
19:24 2219

Война в Украине, ослабление курса рубля и ужесточение мигрантской политики России привели к тому, что в 2024 году страну покинуло два миллиона человек.

Этот факт уже привел центральные регионы Российской Федерации к проблемам с поставками продуктов и к так называемому «мусорному коллапсу». Об этом в беседе с haqqin.az сообщил гражданский активист и блогер Александр Ким, комментируя миграционную ситуацию и вступление в силу нового правила, в соответствии с которым время максимального срока пребывания иностранцев на территории РФ сокращено со 180 до 90 дней.

Правда, по словам Кима, это нововведение практически не коснулось мигрантов, находящихся в России по трудовым визам. Их отток связан с другими факторами, в силу которых Россия постепенно перестает быть привлекательной для трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Российские силовики хотят спихнуть свои ошибки и просчеты на мигрантов

В настоящее время в российских госструктурах идет борьба между сторонниками и противниками миграции. Выступающие против силовики хотят свалить на иностранных рабочих свои промахи в борьбе с терроризмом и обеспечением безопасности в стране. Только в прошлом году МВД России в принудительном порядке выдворило из страны «за нарушение миграционных правил» более 80 тысяч иностранцев.

А вот российские хозяйственники, наоборот, считают, что без мигрантов экономика России просто не выживет. Всего же за минувший год приток мигрантов в Россию сократился на 23 процента - рекордно низкий показатель за последние десять лет.

После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, в совершении которого обвинили граждан Таджикистана, Госдума РФ приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания мигрантов в стране.

«С тех пор мигранты потянулись в страны Европы и Юго-Восточной Азии, где условия труда и оплаты несравненно лучше, чем в России, - говорит Александр Ким. - И этот процесс дает о себе знать в регионах, особенно в средней полосе России, где особенно остро ощущается дефицит рабочих рук. В соцсетях часто выставляют видеоролики из небольших городов типа Подольска, улицы которых завалены мусором. Я много общаюсь с мигрантами и знаю их настроения. Так вот, большинство планирует закончить в России свои дела и уехать на заработки в другие страны. С началом войны в Украине в России уже нет тех денег, которые они могли заработать пять-десять лет назад. А неудобств, связанных с пребыванием в этой стране, а также неприкрытой ксенофобии на улицах российских городов стало неизмеримо больше. Мигрантов однозначно выдавливают из сферы услуг, им не дают работать официантами в кафе, продавцами в маркетах и пр. Больше стало немотивированного насилия со стороны полицейских и националистических группировок. Также начался произвол в оплате труда мигрантов…».

Хозяйственники оказывают сопротивление силовикам

По словам эксперта, российские власти оказывают давление на предпринимателей с тем, чтобы они старались брать на работу как можно меньше мигрантов.

«Скоро в Москве ни в одном ресторане, супермаркете или магазине вообще не останется работников из Центральной Азии, - уверен блогер. - В России активно продвигается клише, в соответствии с которым мигранты – это потенциальные террористы со всеми печальными для выходцев из Центральноазиатских стран последствиями. Хотя эта позиция руководства России ничего общего с действительностью не имеет. По сути, власти пытаются переложить на мигрантов всю ответственность за состояние безопасности в РФ.

С другой стороны, нагнетая такого рода настроения, власти пытаются заставить мигрантов принять гражданство Российской Федерации, чтобы мобилизовать их на войну в Украине. Для Кремля очень важно бросать в топку войны чужестранцев, чьи матери и отцы в случае гибели мобилизованного не выйдут на улицы с демонстрациями протеста».

Александр Ким говорит, что миллионы мигрантов покинут Россию

По словам Александра Кима, будущее миграционной политики России зависит от того, какая группировка во власти возьмет вверх. По некоторым данным, сегодня на территории России находятся 4-5 миллионов трудовых мигрантов.

«Дальнейшее ужесточение миграционной политики и девальвация рубля может привести к их значительному оттоку, - считает блогер.  - И тогда в российской экономике сложится по-настоящему критическая ситуация. Ведь значительная часть мужчин мобилизована на войну в Украине, другая активно вовлечена в сферу военно-промышленного комплекса. И если отток мигрантов продолжится, то в состояние упадка придут такие важнейшие отрасли российской экономики, как сельское хозяйство, строительство и сфера услуг».

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