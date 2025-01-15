Российские силовики столкнулись с хозяйственниками: выдворять мигрантов или нет?

Война в Украине, ослабление курса рубля и ужесточение мигрантской политики России привели к тому, что в 2024 году страну покинуло два миллиона человек. Этот факт уже привел центральные регионы Российской Федерации к проблемам с поставками продуктов и к так называемому «мусорному коллапсу». Об этом в беседе с haqqin.az сообщил гражданский активист и блогер Александр Ким, комментируя миграционную ситуацию и вступление в силу нового правила, в соответствии с которым время максимального срока пребывания иностранцев на территории РФ сокращено со 180 до 90 дней. Правда, по словам Кима, это нововведение практически не коснулось мигрантов, находящихся в России по трудовым визам. Их отток связан с другими факторами, в силу которых Россия постепенно перестает быть привлекательной для трудовых мигрантов из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

В настоящее время в российских госструктурах идет борьба между сторонниками и противниками миграции. Выступающие против силовики хотят свалить на иностранных рабочих свои промахи в борьбе с терроризмом и обеспечением безопасности в стране. Только в прошлом году МВД России в принудительном порядке выдворило из страны «за нарушение миграционных правил» более 80 тысяч иностранцев. А вот российские хозяйственники, наоборот, считают, что без мигрантов экономика России просто не выживет. Всего же за минувший год приток мигрантов в Россию сократился на 23 процента - рекордно низкий показатель за последние десять лет. После теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года, в совершении которого обвинили граждан Таджикистана, Госдума РФ приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания мигрантов в стране. «С тех пор мигранты потянулись в страны Европы и Юго-Восточной Азии, где условия труда и оплаты несравненно лучше, чем в России, - говорит Александр Ким. - И этот процесс дает о себе знать в регионах, особенно в средней полосе России, где особенно остро ощущается дефицит рабочих рук. В соцсетях часто выставляют видеоролики из небольших городов типа Подольска, улицы которых завалены мусором. Я много общаюсь с мигрантами и знаю их настроения. Так вот, большинство планирует закончить в России свои дела и уехать на заработки в другие страны. С началом войны в Украине в России уже нет тех денег, которые они могли заработать пять-десять лет назад. А неудобств, связанных с пребыванием в этой стране, а также неприкрытой ксенофобии на улицах российских городов стало неизмеримо больше. Мигрантов однозначно выдавливают из сферы услуг, им не дают работать официантами в кафе, продавцами в маркетах и пр. Больше стало немотивированного насилия со стороны полицейских и националистических группировок. Также начался произвол в оплате труда мигрантов…».

По словам эксперта, российские власти оказывают давление на предпринимателей с тем, чтобы они старались брать на работу как можно меньше мигрантов. «Скоро в Москве ни в одном ресторане, супермаркете или магазине вообще не останется работников из Центральной Азии, - уверен блогер. - В России активно продвигается клише, в соответствии с которым мигранты – это потенциальные террористы со всеми печальными для выходцев из Центральноазиатских стран последствиями. Хотя эта позиция руководства России ничего общего с действительностью не имеет. По сути, власти пытаются переложить на мигрантов всю ответственность за состояние безопасности в РФ. С другой стороны, нагнетая такого рода настроения, власти пытаются заставить мигрантов принять гражданство Российской Федерации, чтобы мобилизовать их на войну в Украине. Для Кремля очень важно бросать в топку войны чужестранцев, чьи матери и отцы в случае гибели мобилизованного не выйдут на улицы с демонстрациями протеста».