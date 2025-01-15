Сколько власти Азербайджана выплатят жителям улицы Басина?
Как уже сообщал ранее haqqin.az, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по коллективному иску, поданному несколько лет назад в связи с нарушением прав собственности в Азербайджане.
Согласно этому решению, группе заявителей, утверждающих, что в ходе сноса зданий в бакинском районе, на улице Басина, были нарушены их права собственности, должна быть выплачена компенсация в размере 1 миллиона 693 тысячи евро, распределенная между восемнадцатью истцами.
В деле «Багванов и другие против Азербайджана» рассматриваются обстоятельства, связанные со строительством в Баку «Зимнего парка». Тогда, на основании распоряжения главы исполнительной власти города Баку от 24 сентября 2008 года, были снесены более пятисот жилых и нежилых объектов, расположенных на улицах Физули, Самеда Вургуна, Шамси Бадалбейли и Топчибашева, а их жители выселены.
Исполнительная власть Баку предлагала выселенным жильцам денежную компенсацию в размере 1.500 манатов за квадратный метр собственности. Однако многие жители, посчитав, что эта сумма значительно ниже рыночной стоимости их имущества, обратились в суд.
Кроме того, стало известно, что компенсация за снесенные дома предлагалась не изначально, а уже после их сноса. Таким образом, лишившись жилья, их владельцы были вынуждены уже по свершившемуся факту подписывать с властями договоры по купле-продаже.
Еще в 2022 году ЕСПЧ вынес по этому делу промежуточное решение, установив, что изъятие имущества осуществлено без соблюдения условий, «предусмотренных законом», после чего сторонам было предоставлено время для разрешения вопроса о справедливой компенсации.
В промежуточном решении Европейского суда по правам человека отмечалось, что были нарушены права на собственность четырнадцати истцов - Исмаила Багванова, Дарьи Гулиевой, Эльдара Гусейнова, Кямали Алиевой, Интизар Аллахвердиевой, Зарифы Аллахвердиевой, Пярвиза Амирова, Минеханым Азимовой, Мехрибан Алиевой, Валерия Махмудова, Ругии Мамед, Саадат Азизовой, Фуада Алиева, Ясемен Керимовой, Флоры Гадировой, Рухсары Гусейновой, Афаг Исмаиловой, Ширинбаджи Рзаевой, Али Рза и Лилии Алиевой.
Также были подтверждены права еще четырех истцов, однако ЕСПЧ заявил, что пока не готов вынести решение о выплате справедливой компенсации и запросил у правительства Азербайджана дополнительные документы.
Поскольку стороны — выселенные жители бывшей улицы Басина и правительство Азербайджана — не достигли соглашения о компенсации, Европейский суд по правам человека огласил накануне окончательное решение по заявлениям четырнадцати истцов.
Согласно решению ЕСПЧ, государство Азербайджан обязано выплатить компенсации за материальный ущерб следующим истцам:
Исмаилу Багванову - 370.000 евро,
Дарье Гулиевой - 98.000 евро,
Эльдару Гусейнову - 46.000 евро,
Кямале Алиевой - 28.000 евро,
Интизар и Зарифе Аллахвердиевым совместно - 156.000 евро,
Минеханым Азимовой - 65.000 евро,
Мехрибан Алиевой - 88.000 евро,
Валерии Махмудовой - 122.000 евро,
Ругийе Мамед - 155.000 евро,
Саадат Азизовой - 8.300 евро,
Фуаду Алиеву - 30.000 евро,
Ясемен Керимовой - 136.000 евро,
Флоре Гадировой - 7.100 евро,
Рухсаре Гусейновой - 106.000 евро,
Афаг Исмаиловой -117.000 евро,
Ширинбаджи Рзаевой и Али Рза совместно - 12.000 евро,
Лилии Алиевой — 88.000 евро.
Решение также предусматривает компенсацию за нанесенный моральный ущерб:
Лилии Алиевой, Афаг Исмаиловой, Флоре Гадировой и Ясемен Керимовой - по 4.700 евро каждой.
Остальным четырнадцати истцам - по 3.000 евро каждому.
Кроме того, всем истцам должно быть выплачено по 692 евро на покрытие почтовых и других расходов.