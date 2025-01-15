Сколько власти Азербайджана выплатят жителям улицы Басина?

Как уже сообщал ранее haqqin.az, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) объявил решение по коллективному иску, поданному несколько лет назад в связи с нарушением прав собственности в Азербайджане.

Согласно этому решению, группе заявителей, утверждающих, что в ходе сноса зданий в бакинском районе, на улице Басина, были нарушены их права собственности, должна быть выплачена компенсация в размере 1 миллиона 693 тысячи евро, распределенная между восемнадцатью истцами.

В деле «Багванов и другие против Азербайджана» рассматриваются обстоятельства, связанные со строительством в Баку «Зимнего парка». Тогда, на основании распоряжения главы исполнительной власти города Баку от 24 сентября 2008 года, были снесены более пятисот жилых и нежилых объектов, расположенных на улицах Физули, Самеда Вургуна, Шамси Бадалбейли и Топчибашева, а их жители выселены.