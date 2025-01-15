У сирийцев хорошая память: они не забыли, кто их бомбил и убивал

Как уже сообщал ранее haqqin.az, российское грузовое судно «Спарта», известное своими связями с Министерством обороны РФ и транспортировкой военного оборудования, не может пришвартоваться в сирийском порту Тартус уже более пяти дней, согласно данным MarineTraffic. На днях исполнился месяц, как Сирия живет без режима Асада. Выводы о том, что у новых властей получается, а что нет и как будет разворачиваться ситуация в ближайшее время – делать рано, все еще только начинается и обнадеживающее перемешивается с настораживающим. Но одно, судя по всему, очевидно – российским военным базам там не бывать.

Для Кремля это, естественно, категорически неприемлемо, а потому все усилия российской дипломатии на «сирийском треке» сейчас направлены на то, чтобы этого не допустить. И, как в известном анекдоте, «хоть тушкой, хоть чучелком» там остаться. В ход идет все, что только можно. Москва уже и предлагала Дамаску возобновить гуманитарные поставки нефти и пшеницы. И пыталась апеллировать к российско-сирийским соглашениям времен Асада о том, что базы в Хмеймиме и Тартусе были арендованы Россией на 49 лет. И даже пыталась использовать в ходе переговоров тяжелую артиллерию в лице «выдающегося российского дипломата» Рамзана Кадырова. Все тщетно. И хотя новое сирийское правительство и заявляет, что совсем не против сотрудничества с Россией – но вот дальнейшее пребывание российских военных баз на сирийской территории считает для себя категорически неприемлемым. Что, кстати, встречает полное одобрение в сирийском обществе.

На днях, кстати, BBC опубликовало материал по этой теме, в котором говорится, что многие мирные жители и бойцы повстанческих отрядов считают Россию пособником режима Асада, который помог разрушить их родину. «Русские пришли в эту страну и помогли тиранам, угнетателям и захватчикам». «Мы вернулись домой вопреки России, вопреки режиму и всем тем, кто его поддерживал». «Для нас Россия - враг». У сирийцев хорошая память – и они не забыли, кто их бомбил, и кто подпирал режим Асада, который их убивал. Но кроме того, против российских баз выступают и более серьезные внешние игроки. В первую очередь – Турция, мнение которой для Дамаска более чем важно. Против – США и Евросоюз, от которых зависит снятие с Сирии санкций, что жизненно важно для переустройства страны. Против – Саудовская Аравия и Эмираты. А израильтяне вообще готовы разбомбить все, что на военных российских базах останется после их поспешной эвакуации, «не доставайся же ты никому», уж лучше в труху, чем это военное имущество достанется тем, в чьи руки оно не должно попасть в период сирийского межвременья. Им и без того хватило захваченных складов ХАМАС и «Хезболлы», забитых российским вооружением, которое доставлялось из Сирии – и только в результате наступательных действий израильской армии не поступило на поле боя.