Новый директор ЦРУ предложит Трампу и воевать, и работать с русскими

Бывший глава национальной разведки США Джон Рэтклифф, чью кандидатуру Трамп выдвинул на пост директора ЦРУ, заявил, что будет советовать президенту сотрудничать с Россией в случаях, когда это будет взаимовыгодно.

"Мы не можем позволить нашим враждебным отношениям перерасти в непреднамеренные войны. Как директор ЦРУ я буду предупреждать президента, когда русские пытаются нанести ущерб интересам США, но я также буду давать президенту советы, когда есть возможности работать над взаимовыгодными результатами с Россией", - заявил Рэтклифф на слушаниях в Сенате по поводу утверждения кандидатур, предложенных Трампом на ключевые посты в его администрации.

Он отметил, что российско-украинский конфликт повышает риск для США быть втянутыми в конфликт с ядерной державой.