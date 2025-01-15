Куда сбежали российские солдаты?
20:53 937
Военная полиция России разыскивает оставивших боевые позиции в Курской области российских военнослужащих. Судя по официальной версии, шесть вооруженных российских военнослужащих сбежали с позиции из в/ч 87852, дислоцированной в деревне Куриловка.
Об этом сообщает российский ресурс ASTRA.
По неофициальным источникам, свои позиции покинула большая часть штурмовой роты «V».
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