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Куда сбежали российские солдаты?

20:53 937

Военная полиция России разыскивает оставивших боевые позиции в Курской области российских военнослужащих. Судя по официальной версии, шесть вооруженных российских военнослужащих сбежали с позиции из в/ч 87852, дислоцированной в деревне Куриловка.

Об этом сообщает российский ресурс ASTRA.

По неофициальным источникам, свои позиции покинула большая часть штурмовой роты «V».

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