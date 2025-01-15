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У премьера Фицо большие проблемы

21:03 547

В Словакии разразился большой политический кризис.

Оппозиционные партии Словакии внесли в парламент законопроект о вотуме недоверия правительству страны. Об этом сообщает агентство Dennik N.

Голосование должно состояться в течение ближайших семи дней во время внеочередной сессии парламента.

Фицо

Как пишут словацкие журналисты, после парламентских выборов 2023 года пророссийское правительство Фицо, направившее все свои усилия на борьбу с Украиной, впервые столкнулось с политическим кризисом. Впервые шесть парламентских фракций пришли к консенсусу, требуя отставки правительства.

Глава партии "Прогрессивная Словакия" Михаил Шимечка заявил, что хотя оппозиционные партии придерживаются разных точек зрения, однако проявляют консолидацию в вопросе защиты демократии и политических свобод в стране. 

Более 70 депутатов, представляющих оппозиционные партии, приняли совместное заявление, в котором потребовали от правительства ответственности к принятым обязательствам перед ЕС, а также призвали осудить агрессию России против Украины.

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