Израиль отведет войска от сектора Газа. ХАМАС освободит заложников

Турция поддерживает договоренности о прекращении огня в секторе Газа, хотя пока не располагает официальной информацией на этот счет. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров в Анкаре с делегацией новой администрации Сирии во главе с министром иностранных дел в переходном правительстве Асаадом Хасаном аш-Шибани.

* * * Израиль в рамках первого этапа реализации соглашения с ХАМАС отведет свои силы на глубину 700 м по границам сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники. "На первом этапе реализации соглашения израильская армия отступит к границе сектора Газа на глубину 700 м", - утверждают собеседники канала. В свою очередь палестинские группировки освободят 33 израильских заложника на первом этапе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. * * *