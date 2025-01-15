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Израиль отведет войска от сектора Газа. ХАМАС освободит заложников

что происходит? о развитии ситуации, обновляется
21:25 383

Турция поддерживает договоренности о прекращении огня в секторе Газа, хотя пока не располагает официальной информацией на этот счет.

Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров в Анкаре с делегацией новой администрации Сирии во главе с министром иностранных дел в переходном правительстве Асаадом Хасаном аш-Шибани.

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Израиль в рамках первого этапа реализации соглашения с ХАМАС отведет свои силы на глубину 700 м по границам сектора Газа.

Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

"На первом этапе реализации соглашения израильская армия отступит к границе сектора Газа на глубину 700 м", - утверждают собеседники канала.

В свою очередь палестинские группировки освободят 33 израильских заложника на первом этапе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

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ХАМАС передал Катару и Египту согласие заключить соглашение о введении режима прекращения огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

Позже в движении официально подтвердили передачу ответа по сделке посредникам.

Однако в последний момент ХАМАС выдвинул новые требования на переговорах об освобождении удерживаемых в секторе Газа заложников. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на израильского чиновника высокого ранга.

По его словам, требования касаются Филадельфийского коридора - полосы на границе между сектором Газа и Египтом. Новые требования ХАМАС отличаются от карт, уже утвержденных властями Израиля и американскими посредниками, заявил чиновник. "Израиль решительно выступает против любых изменений в этих картах", - указал он.

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