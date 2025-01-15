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Россия проверяет свое ПВО после сбитого самолета AZAL

21:13 313

Следственный комитет Российской Федерации назначил экспертизу для оценки действия руководства ПВО, системы организации воздушного движения и диспетчеров после крушения борта "Азербайджанских авиалиний" у Актау, сообщает ТАСС.

"Для оценки действий должностных лиц диспетчерских служб, системы организации воздушного движения, ПВО назначена комплексная комиссионная организационно-техническая судебная экспертиза", - говорится в сообщении Следственного Комитета России.

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