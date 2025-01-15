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Россия анализирует переговоры погибших пилотов AZAL

21:35 3184

Следствие анализирует переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко.

"Анализируются переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром воздушного судна. Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза. Изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства", - говорится в сообщении.

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