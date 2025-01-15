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США готовы заключить сделку и с Ираном

21:39 2327

Следующая администрация Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом должна быть открыта для возможных новых договоренностей с Ираном, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе США.

М.Рубио выступил в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената, где рассматривалась его кандидатура.

Важное заявление Марко Рубио

"Мое мнение заключается в том, что нам следует быть открытыми для любой договоренности, которая позволит нам обеспечить безопасность и стабильность в регионе и одновременно трезво смотреть на возможные уступки с нашей стороны иранскому режиму", - сказал Рубио.

При этом Рубио подчеркнул, что "ни при каких обстоятельствах" Вашингтон не может позволить Тегерану обзавестись ядерным оружием, а также вновь получить ресурсы, которые, по мнению США, используются для поддержки террористических группировок в регионе.

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