США готовы заключить сделку и с Ираном
Следующая администрация Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом должна быть открыта для возможных новых договоренностей с Ираном, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе США.
М.Рубио выступил в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената, где рассматривалась его кандидатура.
"Мое мнение заключается в том, что нам следует быть открытыми для любой договоренности, которая позволит нам обеспечить безопасность и стабильность в регионе и одновременно трезво смотреть на возможные уступки с нашей стороны иранскому режиму", - сказал Рубио.
При этом Рубио подчеркнул, что "ни при каких обстоятельствах" Вашингтон не может позволить Тегерану обзавестись ядерным оружием, а также вновь получить ресурсы, которые, по мнению США, используются для поддержки террористических группировок в регионе.