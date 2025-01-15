США готовы заключить сделку и с Ираном

Следующая администрация Белого дома во главе с президентом Дональдом Трампом должна быть открыта для возможных новых договоренностей с Ираном, заявил кандидат на пост госсекретаря США Марко Рубио на слушаниях в Конгрессе США.

М.Рубио выступил в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената, где рассматривалась его кандидатура.